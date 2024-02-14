Белгород, 14 февраля, 2024, 07:37 — ИА Регнум. В Минобороны сообщили, что в ночь на 14 февраля российские средства ПВО сбили девять беспилотников самолётного типа украинских боевиков.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Шесть дронов уничтожены над акваторией Чёрного моря, два — над Белгородской и один — над Воронежской областями.

«Попытка совершить террористическую атаку на объекты на территории России была успешно пресечена», — заверили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, за минувшие сутки силы ПВО сбили 39 беспилотников противника в районах населённых пунктов Кременец, Александровка, Клещеевка, Межевое в Донецкой Народной Республике.

Российские бойцы сбили украинский вертолёт возле запорожского села Работино, выпустив по нему противотанковую управляемую ракету. Об этом председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов сказал 13 февраля.