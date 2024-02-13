Лондон, 13 февраля, 2024, 16:36 — ИА Регнум. Король Великобритании Карл III вернулся в Лондон для продолжения лечения выявленного ранее онкологического заболевания. Об этом пишет британская газета The Daily Telegraph.

Stephen Lock/Global Look Press Карл III

Издание опубликовало фотографию британского монарха в автомобиле во время отъезда из Букингемского дворца.

«Король вернулся в Лондон, чтобы продолжить свое лечение», — указывается в публикации.

Как отмечает издание, Карл III может провести очную встречу с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Однако до конца формат встречи не согласован — если самочувствие короля не будет позволять провести её очно, тогда возможен вариант дистанционной встречи, уточняет газета.

Как передавало ИА Регнум, 5 февраля пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что у Карла III диагностировали рак. Отмечалось, что это произошло в ходе недавних процедур, которые британский монарх проходил из-за увеличенной простаты. Форму заболевания не уточняли, но с обследованием оно оказалось не связано.

Спустя несколько дней Карл III лично позвонил принцу Гарри и сообщил о болезни. Принц, в последние годы живущий в Калифорнии, срочно выехал в аэропорт и прибыл в Великобританию.

Вскоре монарх поблагодарил поддерживающих его людей за добрые пожелания, полученные им за несколько последних дней после того, как стало известно об онкологическом заболевании. Это было первое обращение короля, сделанное им после обнародования диагноза. Карл III отметил, что добрые слова, которые поступили в его адрес, являются самым большим утешением и ободрением.

Позже, 11 февраля, британский монарх впервые с момента диагностирования рака появился на публике. Тогда Карл III вместе со своей супругой королевой-консорт Камиллой посетил службу в приходской церкви святой Марии Магдалины на территории королевского поместья в Норфолке.

На кадрах, которые транслировали британские телеканалы, король в сопровождении супруги шёл к церкви, опираясь на зонт-трость, и помахал приветствующим его людям.