Вашингтон, 13 февраля, 2024, 15:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не потерпит поражение в конфликте на Украине. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск в ходе разговора с представителями Республиканской партии Конгресса США.

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«В разговоре с сенаторами от Республиканской партии Илон Маск заявил, что президент России Владимир Путин никогда не потерпит поражение в конфликте на Украине», — приводит слова Маска американское агентство Bloomberg.

Как передавало ИА Регнум, ранее Илон Маск заявил, что выделение нового пакета помощи киевской армии от стран Запада и продление боевых действий не помогут Украине.

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