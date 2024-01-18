Лондон, 18 января, 2024, 12:38 — ИА Регнум. Вооружённые силы России совершат решающий прорыв на Украине в 2024 году, считает британский историк Нил Фергюсон.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Многие на Западе не хотели верить в возможность такого сценария, а ещё забыли уроки истории: в первой половине вооружённого конфликта русские обычно плохо себя проявляют, а во второй — выигрывают», — цитирует историка Die Welt.

Поддержка Киева Соединёнными Штатами ослабевает, отметил эксперт. Он считает, что такая схема — сначала обещать помощь столько, сколько будет необходимо, а потом отстраняться — стала для США привычной. Как пример Фергюсон назвал ситуацию в Ираке и Афганистане.

«Складывается впечатление, как будто властям США наскучила ТВ-передача и они переключаются на другой канал», — говорится в материале.

В этой связи ЕС нужно стремиться к автономии, вооружаться самому и брать на себя большую ответственность на мировой арене, потому что на помощь Штатов больше рассчитывать не приходится, уверен историк.

Нил Фергюсон сравнил современные США с Римской империей во время её упадка. Он считает, что возвращение на президентский пост Дональда Трампа только ускорит процесс.

Как передавало ИА Регнум, чтобы не проиграть войну на Украине окончательно, США могут решиться применить там ядерное оружие, сообщил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн. Он считает, что для Джо Байдена поражение Киева будет наихудшей ситуацией. Аналитик уверен, что в этом случае глава Белого дома проиграет президентские выборы. Это может привести к инициации судебных процессов из-за скандала вокруг его сына Хантера Байдена.

Информацию о том, что ВСУ терпят поражение по всей линии фронта в зоне СВО подтвердил другой западный аналитик Стивен Брайен. Он сообщил, что ВС РФ теснят украинцев на запад и полный крах подконтрольных Киеву вооружённых сил может наступить в ближайшее время.