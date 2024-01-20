Вашингтон, 20 января, 2024, 09:57 — ИА Регнум. Киев терпит катастрофическое поражение. Об этом сообщил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети.

Peter Druk/Global Look Press

«Конфликт на Украине заканчивается катастрофическим поражением для Киева и США», — отметил эксперт, добавив, что США совсем не понимают, как справляться с нынешними вооружёнными конфликтами, в том числе в Израиле.

Макгрегор уточнил, что Вашингтон противостоит миру, который он не знает и не понимает.

Как передавало ИА Регнум, ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что руководство США должно прекратить поддержку Киева и начать мирный процесс, чтобы завершить военный конфликт на Украине. Он добавил, что Вашингтон должен способствовать началу переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине, так как перспективы успешного для Киева исхода конфликта нет. Вооружённые силы Украины не смогут избежать провала, поэтому необходимо прекратить финансирование украинской армии, так как это является «выбрасыванием денег впустую», пояснил военный.

Британский историк Нил Фергюсон заявил, что ВС России совершат решающий прорыв на Украине в 2024 году. Поддержка Киева Соединёнными Штатами ослабевает, отмечал эксперт.

Старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен подтвердил, что ВСУ терпят поражения по всей линии соприкосновения в зоне спецоперации. В статье отмечается, что украинская армия терпит поражения на поле боя, а неудачи ВСУ наблюдаются почти везде вдоль линии соприкосновения. При этом украинских бойцов оттесняют на запад, и в ближайшее время может наступить полный крах ВСУ.