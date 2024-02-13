Санкт-Петербург, 13 февраля, 2024, 12:58 — ИА Регнум. Гражданин Казахстана, подозреваемый в попытке подрыва трубопровода в Ленинградской области, арестован до 9 апреля, сообщила 13 февраля объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Дзержинский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Казахстана Сергея Зазули, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «в» ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия), п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ), сроком по 9 апреля», — сказано в сообщении пресс-службы судов.

Следователи ФСБ, ходатайствуя об аресте подозреваемого, сообщили, что фигурант может скрыться, так как ранее купил билет в Ереван, имеет высшее военное образование (он окончил Высшее погранучилище КГБ СССР и институт Комитета национальной безопасности Казахстана), а также специальные знания разведывательно-подрывного характера.

Как передавало ИА Регнум ранее, в ФСБ 13 февраля сообщили о задержании иностранного гражданина, украинца по национальности, который должен был совершить диверсию на трубопроводном узле газораспределительной станции. Было изъято пять взрывных устройств. Возбуждено уголовное дело по статьям о диверсии и незаконном обороте взрывчатых веществ.

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Задержанный признался в намерении взорвать трубопровод по заданию СБУ. ФСБ опубликовала видеозапись задержания и допроса злоумышленника.

Ранее 13 февраля директор ФСБ Александр Бортников заявил, что с начала проведения специальной военной операции было предотвращено 419 террористических преступлений.