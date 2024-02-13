Санкт-Петербург, 13 февраля, 2024, 11:52 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали в Ленинградской области агента спецслужб Украины, который планировал устроить диверсию на объекте топливно-энергетического комплекса региона. Об этом 13 февраля сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

РИА Новости

«ФСБ на территории Ленинградской области предотвращено совершение диверсионно-террористического акта, планировавшегося украинскими спецслужбами на одном из объектов топливно-энергетической инфраструктуры», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, силовики получили сигнал о подозрительном человеке в районе газораспределительной станции. Прибывшие на место правоохранители задержали его, им оказался «иностранный гражданин, украинец по национальности».

«У него изъято и обезврежено пять СВУ, готовых к применению, которые он пытался заложить на трубопроводном узле», — добавили в ФСБ.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как передавало ИА Регнум, 13 февраля директор ФСБ Александр Бортников заявил, что с начала проведения специальной военной операции было предотвращено 419 террористических преступлений.

Ранее ФСБ задержала в Воронеже 25-летнего гражданина Белоруссии, который 6 февраля по заданию украинских спецслужб поджёг в Туле тяговую электроподстанцию городских электросетей.

8 февраля в Краснодаре суд приговорил 23-летнего жителя к 13 годам колонии строгого режима по делу о госизмене и диверсии. По данным силовиков, задержанный собрал данные о строениях с предполагаемым расположением российских военнослужащих в Харцызске в ДНР и обозначил объекты в интерактивных картах, снимки которых направил представителям Службы безопасности Украины.