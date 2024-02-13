Санкт-Петербург, 13 февраля, 2024, 12:03 — ИА Регнум. Задержанный на территории Ленинградской области гражданин признался в намерении взорвать трубопровод по заданию СБУ, сообщили 13 февраля в ФСБ.

Кадр из видео

ФСБ опубликовала видеозапись задержания и допроса злоумышленника.

«На территории России я оказался по заданию СБУ. Задача была повредить трубопровод методом подрыва трубы. Мне указали посредством мессенджера Telegram координаты места, где взять закладку, подрывное устройство», — сказал задержанный.

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Как передавало ИА Регнум ранее, в ФСБ 13 февраля сообщили о задержании иностранного гражданина, украинца по национальности, который должен был совершить диверсию на трубопроводном узле газораспределительной станции.

Было изъято пять взрывных устройств. Возбуждено уголовное дело по статьям о диверсии и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 13 февраля директор ФСБ Александр Бортников заявил, что с начала проведения специальной военной операции было предотвращено 419 террористических преступлений.

12 февраля ФСБ задержала в Воронеже 25-летнего гражданина Белоруссии, который 6 февраля по заданию украинских спецслужб поджёг в Туле тяговую электроподстанцию городских электросетей. После выполнения задания и получения вознаграждения злоумышленник отправился в Воронеж, чтобы совершить новые диверсии.

Также 12 февраля пресс-служба УФСБ по Калининградской области сообщила, что в отношении жителя региона, по собственной инициативе передававшего за вознаграждение украинским спецслужбам сведения о социально-политической и экономической обстановке в России и Белоруссии, возбуждено дело по статье 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией).