Вашингтон, 13 февраля, 2024, 00:18 — ИА Регнум. Новые решения Евросоюза в отношении замороженных активов России вызвали воодушевление в США, заявил 12 февраля на брифинге официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.

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«Мы воодушевлены любыми действиями, которые ЕС может предпринять для использования активов России во благо украинцев», — сказал он.

По словам Миллера, США продолжают переговоры с союзниками и партнёрами о том, какие дополнительные шаги могут быть приняты, чтобы «гарантировать, что Россия заплатит за нанесённый ущерб».

Как сообщало ИА Регнум, 12 февраля Совет ЕС утвердил постановление, разрешающее использовать прибыль от замороженных российских активов для Украины. Отмечено, что депозитарии Евросоюза не смогут использовать доходы от активов РФ по своему усмотрению и должны хранить их на отдельных счетах.

Возможная конфискация на Западе замороженных российских активов должна быть юридически обоснована заявила, первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат. По её мнению, решение о том, что с ними делать, зависит только от стран, удерживающих эти активы, а также переговоров между ними. МВФ будет наблюдать за развитием ситуации с активами, заверила она.

Британская газета Financial Times написала, что крупнейший в мире депозитарий ценных бумаг Euroclear заработал за 2023 год с замороженных на Украине российских активов €4,4 млрд. По информации журналистов, этих денег Киев не увидит, даже если будет принят специальный закон, так как он не будет иметь обратной силы. Кроме того, конфискация чревата непредсказуемыми экономическими последствиями и может заставить других вывести резервы, отметили в издании.

В МИД РФ назвали банальным воровством использование Евросоюзом доходов от российских активов для финансирования помощи Украине.