Москва, 2 февраля, 2024, 21:00 — ИА Регнум. Использование Евросоюзом доходов от российских активов для финансирования помощи Украине будет банальным воровством, заявил 2 февраля МИД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее лидеры стран ЕС на саммите 1 февраля утвердили передачу Украине 50 млрд евро в ближайшие четыре года. Средства должны пойти на невоенные расходы, отмечал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что, согласно плану ЕС, 33 млрд евро будут предоставлены Киеву в виде кредитов, которые ещё глубже вгонят Украину в долговую яму, а 17 млрд евро безвозмездные грантов предполагается обеспечивать в том числе за счёт средств, полученных ЕС в виде прибыли от инвестирования замороженных российских активов.

«По сути, мы будем иметь дело с банальным воровством, которое вполне укладывается в парадигму «миропорядка, основанного на правилах», навязываемого Западом мировому сообществу», — сказала Захарова.

После начала спецоперации на Украине Евросоюз и государства «группы семи» заморозили около 50% российских валютных резервов — примерно 300 млрд евро. Около 200 млрд евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской компании Euroclear, которая специализируется на работе с активами.

31 января Захарова назвала возможное изъятие ЕС российских активов эскалацией агрессии. Попытки конфискации принадлежащих России средств, легальность которых никто не ставит под сомнение, явились бы грубым нарушением международного права, сказала она.

Маловероятно, что Евросоюз передаст Украине полученную в 2023 году прибыль от реинвестирования российских активов, замороженных на международной площадке Euroclear в Бельгии, ЕС не имеет законодательной базы, на основании которой можно было бы передать такую прибыль, отметили 1 февраля обозреватели британской газеты Financial Times.

В тот же день участники саммита Евросоюза утвердили предложение Еврокомиссии, предполагающее использование доходов от замороженных активов России для частичного финансирования программы бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро на период до 2027 года.