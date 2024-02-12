Лондон, 12 февраля, 2024, 12:58 — ИА Регнум. Крупнейший в мире депозитарий ценных бумаг Euroclear заработал за 2023 год с замороженных на Украине российских активов 4,4 млрд евро, однако этих денег Киев не увидит даже если будет принят специальный закон, так как он не будет иметь обратной силы, пишет британская газета Financial Times.

Сергей Корсун ИА Регнум

Из 300 миллиардов замороженных долларов 180 сосредоточены в Euroclear. Издание отмечает, что на сегодняшний день Еврокомиссия продолжает готовить юридическую почву для полной конфискации российских активов — на этом настаивают США. При этом Бельгия предложила странам G7 использовать обездвиженные активы Банка России в виде залога для выпуска облигаций, чтобы инвесторы, купившие эти облигации, предоставили средства для восстановления Украины.

В Financial Times заявляют, что конфискация чревата непредсказуемыми экономическими последствиями и может заставить других вывести резервы.

«Где гарантия, что с ними не поступят так же?» — задаётся вопросом издание.

Как передавало ИА Регнум, 11 января власти США поддержали законопроект о конфискации заблокированных российских активов на сумму около $300 млрд ― это около 50% российских валютных резервов, которые заморозили страны ЕС и G7 после начала спецоперации на Украине.

В Сенате США комитет по международным отношениям 23 января поддержал законопроект о передаче Украине средств, полученных от замороженных российских активов. Кроме того, в Европейском союзе рассматривают вопрос о введении налога на использование доходов с замороженных российских активов. При этом вопрос конфискации российских активов Евросоюзом пока не обсуждают.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 января заявил, что в Москве рассматривают изъятие активов как шаг к подрыву финансового авторитета и доверия международных инвесторов. Он добавил, что такие действия не останутся без ответа.

Вернуть заблокированные на Западе российские активы быстро не получится, отмечал ранее директор первого европейского департамента Министерства иностранных дел Артём Студенников. В Москве уверены, что этот процесс затянется надолго. Он пояснил, что российские средства реинвестируют и служат хорошим подспорьем для бюджета других европейских стран. Например, для Бельгии, бюджет которой пополняют за счёт налогообложения дохода с этих сумм. Студенников добавил, что в бельгийский бюджет с учётом корпоративного налога поступит 1,085 млрд евро, которые затем перераспределят и учтут как помощь Украине.

В интервью ИА Регнум член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик назвал воровством блокировку российских активов на Западе и попытку их конфисковать. Он объяснил, что США пытаются забрать себе российские активы, поскольку у них есть проблемы с выделением средств для дальнейшего финансирования Украины.

Юрист-международник Дмитрий Романенко считает, что конфискация замороженных из-за санкций российских активов, которую пытаются осуществить в США, приведёт к тому, что начнётся отток денег из этой страны. По его данным, страны-сателлиты Вашингтона уже активно выводят деньги из США.