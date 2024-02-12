Вашингтон, 12 февраля, 2024, 22:48 — ИА Регнум. Первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат заявила, что возможная конфискация на Западе замороженных российских активов должна быть юридически обоснована. Об этом сообщил еженедельник Foreign Policy.

Гопинат пояснила, что МВФ «не вовлечен» в ситуацию с замороженными активами РФ. По её мнению, решение о том, что с ними делать, зависит только от стран, удерживающих эти активы, а также переговоров между ними.

«Мы дадим оценку воздействия на наши страны-члены, на мировую экономику, если будут приняты какие-то решения, если и когда это конфискация произойдёт», — сказала представитель МВФ.

Гита Гопинат добавила, что надо гарантировать, что любые действия стран имели «достаточную юридическую поддержку», чтобы не столкнуться с рисками в дальнейшем и заверила, что МВФ будет наблюдать за развитием ситуации с активами.

Как сообщало ИА Регнум, Совет ЕС 12 февраля утвердил постановление, разрешающее использовать прибыль от замороженных активов России для Украины.

11 января власти США поддержали законопроект о конфискации заблокированных российских активов на сумму около 300 млрд долларов. Это 50% российских валютных резервов, которые заморозили страны ЕС и G7 после начала спецоперации на Украине.

Комитет по международным отношениям сената США, в свою очередь, поддержал законопроект о передаче Украине средств, полученных от замороженных российских активов. Кроме того, власти ЕС сообщали, что рассматривают вопрос о введении налога на использование доходов с замороженных российских активов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в Москве рассматривают изъятие активов как шаг к подрыву финансового авторитета и доверия международных инвесторов и что такие действия властей западных стран не останутся без ответа.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик назвал воровством блокировку российских активов на Западе и попытку их конфисковать. США пытаются забрать российские активы, поскольку у них есть проблемы с выделением средств для финансирования Украины, отметил депутат.