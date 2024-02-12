Дубай, ОАЭ, 12 февраля, 2024, 18:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин более компетентный лидер, чем его американский коллега Джо Байден. Управлять такой разносторонней и большой страной, как Россия, трудно, заявил американский журналист Такер Карлсон в ходе выступления на Всемирном правительством саммите в Дубае.

Julia Nikhinson — Keystone Press Agency/Global Look Press

Карлсон посетовал, что на то, что США руководит некомпетентный президент, отметив, что это не просто «политическое наблюдение», а факт с доказательной базой.

«Самое удивительное для меня, за восемь дней, которые я провёл в Москве, это не просто лидер страны, который, конечно, впечатляет, это самая большая территория в мире, она ужасно разносторонняя в языковом, культурном, религиозном плане. Трудно управлять такой страной 24 года, нравится вам это или нет. Неспособный человек не смог бы это делать, а он очень способный, и вы это знаете», — пояснил Карлсон.

Вместе с тем американский журналист рассказал, что три года пытался организовать интервью с Путиным, однако, по его словам, американское руководство мешало ему это сделать посредством предоставления газете The New York Times его переписок, чего, по его мнению, опасалась российская сторона, поэтому отклоняла запросы на интервью.

Журналист подчеркнул, что интервьюировал Путина не из-за политических предпочтений, а из желания донести общественности правду.

Как передавало ИА Регнум, интервью Путина Карлсону, опубликованное 9 февраля в том числе в X (Twitter) и YouTube, только на этих платформах посмотрели более 200 миллионов человек. В беседе с Карлсоном Путин подробно объяснил предысторию конфликта на Украине, отметил, что в планах России нет нападений на страны НАТО, а также подчеркнул готовность России к диалогу по Украине при условии выполнения требований Москвы.

Ряд западных лидеров после публикации интервью выступили с острыми эмоциональным комментариями. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал интервью «смехотворным», а премьер-министр Великобритании Риши Сунак использовал то же прилагательное («смехотворное»), комментируя высказывание Путина об ответственности НАТО и США за начало конфликта на Украине.

Шольц и Сунак ослушались приказа США не смотреть интервью, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Часть западного истеблишмента истерически отреагировала на интервью, так как не имеет рациональных аргументов для спора, заявил в свою очередь постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.