Донецк, 12 февраля, 2024, 10:40 — ИА Регнум. Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский известен в рядах украинской армии как командир, который не считается с потерями, не исключены очередные организованные им «мясорубки», заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и президент Украины Владимир Зеленский

«На что не повлияют такого рода перестановки — это на качество и целеустремлённость военнослужащих, которые выполняют поставленные задачи нашим президентом», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24», отвечая на вопрос, как перестановки в руководстве ВСУ могут повлиять на ситуацию на фронте.

По его словам, это может повлиять на внутриполитические моменты на оставшейся части Украины, а также на количество потерь в рядах ВСУ.

«Потому что данный товарищ широко известен, и среди украинских военнослужащих в том числе, как «генерал-200», с которым связывают и большое количество жертв на артёмовском направлении», — добавил Пушилин.

Сырского остервенело какое-то желание не считаться с потерями, «оно может характеризовать новые какие-то «мясорубки», которые будут опять же им и организованы», заключил глава ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 8 февраля назначил Сырского, ранее управлявшего сухопутными войсками, главкомом ВСУ.

Как рассказали журналистам украинские военные, Сырского прозвали «мясником» из-за того, что он бросает бойцов на смерть ради номинальных успехов, не меняющих ситуацию на фронте.

В России остались жить родственники Сырского. Его отец Станислав Сырский заявил, что не был впечатлён назначением сына. Брат Олег Сырский рассказал, что много лет не общается с ним. На публикации о русских корнях Сырского 11 февраля отреагировал Генштаб ВСУ, назвав это попыткой дискредитации нового главкома.