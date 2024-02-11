Киев, 11 февраля, 2024, 17:06 — ИА Регнум. Генштаб Вооружённых сил Украины опубликовал 11 февраля заявление о якобы имеющих место попытках дискредитации нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) СНБО Андрей Коваленко.

EPA/ТАСС Главком ВСУ Александр Сырский

«Россияне пытаются навязать новому главкому ВСУ образ «советского и российского» человека», — заявил чиновник.

Он заявил, что с этой целью якобы ищут родственников Сырского в России, друзей семьи и берут у них комментарии.

Украинский генштаб заявил, что Сырский долгое время был частью команды экс-главкома ВСУ Валерия Залужного и что он «умеет добиваться результата».

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский назначил Сырского главкомом ВСУ 8 февраля, отправив в отставку Залужного. Прежде Сырский командовал сухопутными войсками.

Украинские военные рассказали о его репутации: те, кто сталкивался с ним, называли его «мясником» и «генералом 200», так как Сырский возглавлял подразделения ВСУ в сражении под Артёмовском в ДНР, где они понесли большие потери.

Телеканал RT 9 февраля опубликовал видео, в котором соседка родителей Сырского рассказала о его неприязни к ВСУ. По её словам, новый главком ВСУ называет украинцев хитрыми и пронырливыми. Она сообщила, что Сырский регулярно связывается с родителями, проживающими во Владимире.

Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 9 февраля сравнил Сырского с перешедшим на сторону нацистов во время Великой Отечественной войны генералом Андреем Власовым. Он призвал не утешать себя тем, что у Сырского русские корни: у Власова тоже были русские корни, но он предал Красную армию.

В статье для ИА Регнум писатель Сергей Лесков назвал биографию Сырского апофеозом предательства. Уроженец Владимира Сырский окончил Московское высшее общевойсковое училище, присягал СССР. Его дед героически погиб под Ленинградом, а Сырский теперь служит бандеровцам. Семья не поддерживает отношения с ним.