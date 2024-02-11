Владимир, 11 февраля, 2024, 19:24 — ИА Регнум. Отец нового главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Александра Сырского Станислав заявил, что назначение сына какого-то особого впечатления на него не произвело.

Иван Шилов ИА Регнум Александр Сырский

«То же самое, что и вы, больше ничего», — ответил он на вопрос журналиста РЕН ТВ о том, что он почувствовал.

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Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский назначил Сырского главкомом ВСУ 8 февраля, отправив в отставку Валерия Залужного. Бойцы ВСУ, которые сталкивались с новым главкомом по службе ранее, называли его «мясником» и «генералом 200», так как в момент, когда он возглавлял подразделения в боях под Артёмовском, они несли большие потери.

Соседка родителей Сырского рассказывала о его неприязни к ВСУ. По её словам, новый главком называл украинцев хитрыми и пронырливыми.

Однако председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сравнил Сырского с перешедшим на сторону нацистов во время Великой Отечественной войны генералом Андреем Власовым. Он призвал не утешаться тем, что у Сырского русские корни: у Власова тоже были русские корни, но он предал Красную армию, заявил Рогов.

В статье для ИА Регнум писатель Сергей Лесков назвал биографию Сырского апофеозом предательства. Уроженец Владимира Сырский окончил Московское высшее общевойсковое училище, присягал СССР, его дед погиб под Ленинградом, он же теперь служит бандеровцам.