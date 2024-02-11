Москва, 11 февраля, 2024, 21:48 — ИА Регнум. Интервью президента России Владимира Путина, которое у него взял американский журналист Такер Карлсон, набрало в общей сложности, если учитывать разные страны мира, около миллиарда просмотров, заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян 11 февраля на телеканале «Россия 1».

Гавриил Григоров/ТАСС

Она рассказала, что поручила коллегам посчитать этот показатель. Они это сделали, несмотря на сложность задачи, так как нужно знание разных языков и медиаплощадок.

«Я вас уверяю, что эта цифра около миллиарда. Никогда в истории журналистики не было такого интервью», — отметила Симоньян.

Глава телеканала добавила, что только в соцсети X на английском языке интервью набрало 180 млн просмотров. И это без учёта сайта Карлсона и других площадок, подчеркнула она.

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Как сообщало ИА Регнум, беседу Путина с Карлсоном опубликовали 9 февраля. Глава государства значительную часть встречи посвятил истории России, а также рассказал об относительно недавнем появлении Украины. Он отметил, что «украинец» долгое время не означало этнической принадлежности, а указывало на проживание человека на окраине российского государства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 февраля, комментируя реакцию на интервью российского лидера, заявил, что оно достигло своей цели, так как простые американцы смогли узнать мировоззрение главы государства. Он подчеркнул, что жители США смотрели это видео, хотя официальные лица призывали не делать этого.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова комментируя реакцию Белого дома, Госдепа США и ведущих американских СМИ на интервью с российским лидером, назвала её истерикой. Она заявила, что такое поведение только выявляет их ложь.