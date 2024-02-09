Москва, 9 февраля, 2024, 08:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону о первоначальном значении слова «украинец» и о том, как появилась Украина. Телеведущий опубликовал видеозапись беседы с главой государства на своём сайте.

РИА Новости

Российский лидер напомнил, что изначально «украинцами» называли людей, живущих на окраине государства, или тех, кто занимался охраной границы. Он подчеркнул, что тогда не велась речь о каком-то особом этносе.

«Это не означало какой-то особой этнической группы», — сказал Путин.

Президент отметил, что после наступления феодальной раздробленности на Руси южная часть русских земель стала тянуться к Литовско-Русскому государству, которое объединилось в унию с Польшей.

Затем, по словам Путина, жителей указанных территорий начали ополячивать и они решили бороться за свои права.

«Поляки относились к этой части русских земель достаточно жестко, поэтому люди начали бороться за свои права и писать письма в Варшаву, требуя соблюдения своих прав», — добавил российский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, 3 марта 2022 года Владимир Путин заявил, что русские и украинцы являются одним народом. При этом он уточнил, что многие жители Украины в настоящее время оболванены нацистской пропагандой Киева.

12 апреля 2022 года президент России отметил, что русские, белорусы и украинцы являются триединым народом. Глава государства также назвал происходящее на Украине трагедией.