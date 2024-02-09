Путин рассказал Такеру Карлсону историю появления Украины
Путин рассказал Такеру Карлсону о том, как появилась Украина
Москва, 9 февраля, 2024, 08:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону о первоначальном значении слова «украинец» и о том, как появилась Украина. Телеведущий опубликовал видеозапись беседы с главой государства на своём сайте.
Российский лидер напомнил, что изначально «украинцами» называли людей, живущих на окраине государства, или тех, кто занимался охраной границы. Он подчеркнул, что тогда не велась речь о каком-то особом этносе.
«Это не означало какой-то особой этнической группы», — сказал Путин.
Президент отметил, что после наступления феодальной раздробленности на Руси южная часть русских земель стала тянуться к Литовско-Русскому государству, которое объединилось в унию с Польшей.
Затем, по словам Путина, жителей указанных территорий начали ополячивать и они решили бороться за свои права.
«Поляки относились к этой части русских земель достаточно жестко, поэтому люди начали бороться за свои права и писать письма в Варшаву, требуя соблюдения своих прав», — добавил российский лидер.
Как сообщало ИА Регнум, 3 марта 2022 года Владимир Путин заявил, что русские и украинцы являются одним народом. При этом он уточнил, что многие жители Украины в настоящее время оболванены нацистской пропагандой Киева.
12 апреля 2022 года президент России отметил, что русские, белорусы и украинцы являются триединым народом. Глава государства также назвал происходящее на Украине трагедией.