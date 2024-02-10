Париж, 10 февраля, 2024, 18:08 — ИА Регнум. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону вызвало панику у сторонников НАТО. Об этом 10 февраля сообщил лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х (бывшая Twitter).

Иван Шилов ИА Регнум Такер Карлсон и Владимир Путин

«НАТО — ЕС терпит огромный провал. Это интервью отражает их личную неудачу» — написал он.

Филиппо отметил, что интервью Путина позволило людям услышать историю отличную от пропаганды НАТО. В качестве примера политик привёл две новости, опубликованные французскими La Tribune и Les Еchos. В первой сообщалось, что рост экономики России в 2023 году стал рекордным, несмотря на санкции: 3,6% против 0,5% по еврозоне. Во второй речь шла о том, что российские банки зафиксировали рекордную прибыль.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин дал интервью Такеру Карлсону. Двухчасовая беседа российского лидера с экс-ведущим Fox News привлекла внимание всего мира. По состоянию на 10 февраля, видеоинтервью собрало 176 млн просмотров в соцсети Х. Интервью началось с исторической справки о России и Украине. Путин также затронул тему НАТО, раздувание угрозы глобальной войны, ситуацию с подрывом «Северных потоков», арест американского журналиста Эвана Гершковича.

Сальвадорский писатель и доктор философии Давид Эрнандес заявил, что интервью Путина произвело эффект землетрясения. По его мнению, интервью раскрыло многим людям в мире истину о конфликте на Украине и роли в нём Запада.

Помимо этого, экс-разведчик США Скотт Риттер назвал интервью Путина важным шагом на пути, который может спасти человечество. По мнению эксперта, оно способно уберечь Запад и Россию от вступления в войну, уберечь Запад от самоубийства.