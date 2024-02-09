Москва, 9 февраля, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону вызвало неподдельный интерес во всём мире. За первые часы его посмотрели уже более 70 миллионов раз. И это число продолжает расти. Разговор об истории России и Украины, расширении НАТО, киевском госперевороте, «Северном потоке» и других актуальных темах длился 6 февраля чуть более двух часов. За это время главе государства было задано порядка 60 вопросов. Полный текст и видео интервью опубликованы на сайте Кремля. Редакция ИА Регнум выбрала самые интересные высказывания главы государства и реакцию на них со стороны соотечественников, мирового сообщества и западных СМИ.

РИА Новости/Гавриил Григоров Президент РФ Владимир Путин дает интервью Такеру Карлсону

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3866068" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Серьёзный разговор

Владимир Путин с самого началавзял инициативу беседы в свои руки, пишут западные СМИ после просмотра интервью. Он установил свои правила сразу после первого вопроса, когда именитый американский журналист, ссылаясь на обращение президента РФ 24 февраля 2022 года, поинтересовался, почему в России решили, что НАТО и США могут «внезапно напасть на страну».

«Дело не в том, что Америка собиралась наносить неожиданный удар по России, я так и не говорил. У нас с Вами ток-шоу или у нас серьёзный разговор?» — спросил Путин.

Получив утвердительный ответ насчёт серьёзности разговора, президент России подробно объяснил позицию России.

Об истории России и Украины

Украина в первые годы советской власти получила территории, которые исторически никогда не имели к ней отношения, в том числе Причерноморье, заявил президент РФ Владимир Путин.

«При формировании Советского Союза, это 1922 год, большевики начали формировать СССР и создали Советскую Украину, которая до сих пор вообще не существовала», — отметил глава государства.

По его словам, Владимир Ленин «по непонятным причинам наделил образующуюся Советскую Украину землями, людьми, проживавшими на этих территориях, даже если они раньше никогда не назывались Украиной».

«Почему-то при формировании все это было влито в состав Украинской ССР, в том числе все Причерноморье, которое было получено во времена Екатерины II и, собственно, к Украине никогда никакого исторического отношения не имело», — подчеркнул Путин.

«Первоначально слово «украинец» означало, что человек живет на окраине государства, «у края», или занимается пограничной службой, по сути дела. Это не означало какой-то особой этнической группы», — пояснил глава российского государства.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3866068" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

«Интересное кино!» О расширении НАТО

Говоря о расширении НАТО, Путин напомнил о сорванном обещании Штатов не расширяться в восточном направлении.

«А потом что? Сказали: ну на бумаге же не зафиксировали, поэтому будем расширять. Пять расширений, погрузили туда и Прибалтику, и всю Восточную Европу, и так далее», — напомнил глава государства, сказав, что уже к 2008 году на саммите в Бухаресте было заявлено: двери для Украины и Грузии в НАТО открыты.

«И при выборах уже в независимой, суверенной Украине, которая получила независимость в результате Декларации о независимости, а, кстати, там написано, что Украина — нейтральное государство, а в 2008 году вдруг перед ней открыли двери, или ворота, в НАТО. Вот интересное кино! Мы так не договаривались», — подчеркнул президент.

«Печально». Госпереворот на Украине

Говоря о госперевороте на Украине, Путин напомнил, как к власти пришёл Янукович.

«Первый раз он победил после президента Кучмы — организовали третий тур, который не предусмотрен в Конституции Украины. Это госпереворот. Представьте себе, у вас кому-то не понравилось, в США», — сказал глава государства.

По его словам, этот госпереворот изначально и спровоцировал конфликт на Украине, а триггером в последних событиях послужил отказ от исполнения Минских соглашений, где был изложен план мирного урегулирования в Донбассе.

«А бывшие руководители Германии, Франции прямо сказали уже в наши дни — год-полтора назад, прямо сказали, честно, на весь мир, что, да, они подписывали эти Минские соглашения, но выполнять никогда не собирались. Нас просто водили за нос», — напомнил Путин.

Нынешнюю власть на Украине российский президент назвал «ущербной».

«Мы в России считаем, что всё, что произошло после 2014 года, первичным источником власти является госпереворот, и в этом смысле даже сегодняшняя власть является ущербной», — сказал Путин, напомнив Карлсону детали неудавшихся переговоров с Украиной в Стамбуле.

«А то, что они подчинились требованию либо уговорам бывшего премьер-министра Великобритании господина Джонсона, мне кажется, что это нелепо и очень, как бы сказать, печально», — подчеркнул российский лидер.

«Ой, боюсь-боюсь» — про «звонок» Байдену

Президент РФ ответил на вопрос репортера, почему бы Путину не позвонить американскому коллеге Джо Байдену и не предложить «решить вопрос», раз существует вероятность, что «весь мир окажется на краю войны, может быть, даже будут ядерные удары нанесены».

«Чего мне ему звонить? О чём говорить или о чём упрашивать? «Вы собираетесь поставить такое-то оружие на Украину? Ой, боюсь-боюсь, пожалуйста, не поставляйте». О чём говорить-то?» — сказал Путин.

Если США хотят прекратить боевые действия на Украине, им надо прекратить поставки туда вооружений, заявил президент РФ.

«У нас, повторяю, есть контакты по линии различных ведомств. Я Вам скажу, что мы говорим на этот счёт и что мы доводим до руководства США: если вы действительно хотите прекратить боевые действия, вам нужно прекратить поставки вооружения — всё закончится в течение нескольких недель, вот и всё, и тогда можно договариваться о каких-то условиях, перед тем как вы это сделаете — прекратите. Чего проще?» — сказал Путин.

Главное — потенциалы. О боязни Китая и России

Владимир Путин убежден, что Запад намного больше боится экономически сильного Китая, чем сильной России.

«Запад боится сильного Китая больше, чем сильной России, потому что в России 150 миллионов человек, а в Китае — полтора миллиарда. И экономика Китая развивается семимильными шагами — пять с лишним процентов в год, было еще больше. Но этого для Китая достаточно», — заявил Путин, не согласившись с оценкой Карлсона, что вновь набравшая силу после развала СССР Россия страшит США, в отличие от сильного Китая.

Российский лидер процитировал немецкого политика Отто фон Бисмарка, который говорил, что «главное — это потенциалы».

«Потенциал Китая колоссальный, первая экономика в мире сегодня по паритету покупательной способности, по объему экономики. Уже обогнали Соединенные Штаты — и достаточно давно, и темпы растут», — констатировал Путин. При этом он призвал не говорить, кто кого боится. «Мы не будем, давайте, рассуждать такими категориями», — сказал он.

«Абсолютно исключено»: о России в глобальной войне

У России нет никаких глобальных территориальных притязаний и тем более каких-то планов направлять свои войска в Польшу или Латвию, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Они говорят об этом, и они стараются запугать своё население мнимой российской угрозой. Это очевидный факт. И думающие люди — не обыватели, а думающие люди, аналитики, те, кто занимается реальной политикой, просто умные люди — прекрасно понимают, что это фейк. Раздувается российская угроза», — сказал глава государства.

На вопрос, может ли он представить себе сценарий, при котором Россия направит свои войска, например, в Польшу, Путин ответил, что только в том случае, если со стороны Польши будет нападение на Россию.

«Почему? Потому что у нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии — нигде. Зачем нам это? У нас просто нет никаких интересов. Одни угрозы», — отметил российский лидер.

На просьбу подтвердить, что у него нет территориальных притязаний на всем континенте, президент РФ заверил: это абсолютно исключено.

«Не надо быть никаким аналитиком: это противоречит здравому смыслу — втягиваться в какую-то глобальную войну. А глобальная война поставит на грань уничтожения всё человечество. Это очевидно», — подтвердил глава государства.

Кто подорвал «Северный поток»?

Германия не возобновляет работу уцелевшей трубы «Северного потока — 2», хотя Россия готова подавать по ней газ, сказал Путин. На вопрос, кто взорвал «Северный поток», глава государства ответил двумя словами: «Вы, конечно».

Ведь дело не только в «Северном потоке — 1», который взорвали, пояснил Путин.

«Северный поток — 2» повредили, но одна труба жива-здорова, и по ней можно подавать газ в Европу, но Германия же не открывает его. Мы готовы, пожалуйста, — сказал президент РФ. — Есть еще один маршрут через Польшу, Ямал — Европа называется, тоже большой поток можно осуществлять. Польша закрыла его, но Польша с руки клюет у немцев, из общеевропейских фондов деньги получает, а основной донор в эти общеевропейские фонды — Германия. Германия кормит Польшу в известной степени. А те взяли и закрыли маршрут на Германию. Зачем? Не понимаю».

«Надо договариваться»: об империи ИИ

Не обошлось в разговоре с Путиным без глобальных тем. Отвечая на вопрос о сроках начала империи искусственного интеллекта, глава государства признался, что для этого нужно быть специалистом в сфере больших чисел, в сфере этого искусственного интеллекта.

Угроза, исходящая от бесконтрольного развития искусственного интеллекта, заставит человечество задуматься о том, что надо договариваться, как это было, когда все почувствовали угрозу от применения ядерного оружия, заявил Путин.

«Когда наступит понимание того, что беспредельное и бесконтрольное развитие искусственного интеллекта, либо генетики, либо ещё каких-то современных направлений, остановить которые невозможно, всё равно эти исследования будут, так же, как невозможно было скрыть, что такое порох, от человечества и невозможно прекратить исследования в той или другой области, эти исследования всё равно будут, но когда человечество почувствует угрозу для себя, человечества в целом, тогда, мне кажется, наступит период договариваться на межгосударственном уровне о том, как мы будем это регулировать», — сказал Путин.

Он добавил, что «поэтому тогда, когда человечество почувствовало угрозу своему существованию от ядерного оружия, все обладатели ядерного оружия начали между собой договариваться, потому что понимали, что… неаккуратное применение может привести к полному, тотальному уничтожению».

Карлсон не струсил. Комментарии

С появлением интервью Путина его прокомментировал в Telegram-канале заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

«Президент России максимально тщательно и подробно рассказал западному миру, почему никакой Украины не было, нет и не будет. Такер Карлсон не струсил и не сдулся», — сказал он.

Глава ДНР Денис Пушилин считает, что Такер Карлсон в какой-то степени понял позицию Владимира Путина.

«По крайней мере, об этом говорит его вывод после интервью, что только идиот может верить, что Россия занимается экспансией», — отметил донецкий глава в Telegram-канале 9 февраля.

«За победу!» Реакция Запада

На Западе изо всех сил пытались проигнорировать интервью и даже советовали зрителям не смотреть его. Белый дом призывает американцев «не верить ничему», что Путин говорит в интервью Такеру Карлсону, подчеркнул Джон Кирби. Он также высказал уверенность, что американцы всем сердцем поддерживают помощь Украине.

Однако это нагнетание не привело к нужному результату, и некоторые СМИ спустя несколько часов после публикации решили-таки осветить беседу Путина и Карлсона.

В первые часы выхода интервью заголовки статей публиковались либо нейтральные, либо открыто негативные.

«Интервью Путина Карлсону подчеркнуло тактическую уверенность российского лидера в то время, как его противники находятся в уязвимом положении: Украина испытывает трудности на поле боя, дальнейшая помощь Киеву застопорилась в Конгрессе США, а дружественные Кремлю политики находятся на подъеме по обе стороны Атлантического океана», — пишет The New York Times.

«Интервью Путина, снятое в Москве, является первым интервью Путина западным СМИ с тех пор, как Россия начала СВО в феврале 2022 года. Это ознаменовало новый уровень позора для Карлсона, который часто критиковал поддержку Украины со стороны США и называл Зеленского «украинским сутенером» и «крысоподобным», — отмечает The Guardian.

«Все, кто причастен к интервью Такера Карлсона с Путиным, — враги США и Запада», — заявляет MIRROR.

Реакцию западных СМИ прокомментировал 9 февраля в Telegram-канале политический обозреватель Владимир Корнилов.

«Все дружно набросились на Такера Карлсона, обзывая его «полезным идиотом Путина». Забавно, что все те СМИ, которые, закатывая глаза, обвиняли Карлсона в том, что тот вообще решил брать интервью у Путина, теперь кричат: «А он должен был задать такой-то вопрос, но не задал!» CNN вообще объявил, что Путин использовал Карлсона и достиг «идеологической победы». Ну, за победу!» — иронизирует Корнилов.

Вместе с тем много восхищённых комментариев опубликовали иностранные пользователи на YouTube.

«Мне 78 лет. И я получил невероятный урок истории. Такер и мистер Путин, я благодарен вам обоим!» — отмечает один из зрителей.

«Путин понимает все детали, пока Байден не может разобраться, где ступеньки», — замечает другой.

«Владимир Путин только что потратил 30 минут, чтобы подробно изложить историю России и Украины за последние 1000 лет. Джо Байден не может вспомнить, когда умер его сын. Боже, помоги нам всем», — призывает ещё один зритель.

Как сообщало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, американский журналист взял интервью у президента РФ 6 февраля. Песков пояснял, что глава государства дал интервью именно этому журналисту, так как его позиция отличается от остальных, она «никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она, скорее, проамериканская».

На своём сайте разговор с Путиным Такер Карлсон выложил 8 февраля в 18:00 (9 февраля 02:00 мск). Разговор длится 2 часа 7 минут 18 секунд. Карлсон заявил, что каждый желающий сможет посмотреть интервью целиком, как оно было записано, без редактирования.

Репортёр подчеркнул, что американцы имеют право получить полную информацию о том конфликте, в который их вовлекли. Всего спустя несколько часов после этого Владимир Путин вошёл в США в актуальные тренды социальной сети Х (ранее Twitter), количество постов с его упоминанием превысило 1,3 млн.

Бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер ещё 7 февраля высказывал мнение, что интервью Путина Такеру Карлсону станет для американцев информационной бомбой.