Москва, 9 февраля, 2024, 19:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин дал интервью известному американскому журналисту Такеру Карлсону. Двухчасовая беседа российского лидера с экс-ведущим Fox News привлекла внимание всего мира. Только за первые 12 часов видеоинтервью собрало более 100 млн просмотров в соцсети Х.

Иван Шилов ИА Регнум Такер Карлсон и Владимир Путин

Как отметил сальвадорский писатель и доктор философии Давид Эрнандес интервью Путина произвело эффект землетрясения, раскрыв многим людям в мире истину о конфликте на Украине и роли в это Запада.

«На внутриполитическом уровне в США оно имеет эффект землетрясения… Обычные граждане США (теперь) знают наконец реальность далёкой войны, которую ведут их политики вместе с НАТО против мирного российского народа», — цитирует его «РИА Новости».

Как указал эксперт, интервью, характеризуется политической мудростью Путина, его подробным историческим анализом и разоблачает, особенно перед американским народом, демагогическую защиту ложной демократии в неонацистской Украине.

Интервью Путина Карлсону началось с исторической справки о России и Украине. Президент также прокомментировал расширение НАТО на восток, минские договорённости, раздувание угрозы глобальной войны, отношения с США, ситуацию с подрывом «Северных потоков», арест американского журналиста Эвана Гершковича.

Как появилась Украина

Путин в интервью рассказал о том как появилась Украина. Президент уточнил, что изначально «украинцами» называли людей, живущих «у края», то есть на окраине государства. В этой связи он подчеркнул, что тогда речь не велась о каком-то особом этносе.

«Это не означало какой-то особой этнической группы», — напомнил президент.

Глава государства отметил, что после наступления феодальной раздробленности на Руси южная часть русских земель стала тянуться к Литовско-Русскому государству, которое в последующем объединилось в унию с Польшей. Жителей этих территорий начали ополячивать. В последствии идея, родившаяся когда-то в Польше, что люди, проживающие на территории Украины не совсем русские, а якобы особая этническая группа, начала продвигаться австрийским генеральным штабом.

При этом Путин подчеркнул, что всё Причерноморье, которое было получено во времена Екатерины II, собственно, к Украине никогда никакого исторического отношения не имело.

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Конфликт на Украине и пути решения

Путин отметил в интервью, что Россия и Украина рано или поздно договорятся, а отношения между народами двух стран всё равно придут в норму. Он добавил, что на территории Украины неизбежно произойдет воссоединение русского народа.

Говоря о специальной военной операции на Украине, Путин заявил, что её цели ещё не достигнуты. Президент напомнил, что одна из целей — денацификация Украины. Имеется в виду запрещение неонацистский движений. Путин в беседе напомнил, что предупреждал главу Белого дома Джо Байдена о том, что США совершают огромную ошибку, поддерживая процессы, происходившие на Украине до начала СВО.

Путин также подчеркнул, что в России считают, что всё, что произошло после 2014 года, первичным источником украинской власти является госпереворот, и в этом смысле нынешняя украинская власть является ущербной.

В контексте решения конфликта глава государства напомнил, что западные союзники Украины просили Россию отвести Вооружённые силы от Киева, чтобы якобы создать условия для переговорного процесса. Однако, когда просьбу выполнили, Украина отвергла все договорённости и выбрала путь длительного вооружённого противостояния. Помимо этого, Путин заявил, что без поставок вооружения со стороны Запада конфликт на Украине прекратится в течение нескольких недель.

Президент также вспомнил о причинах отказа Украины от мирных переговоров с Россией и о влиянии на этот процесс экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона. Таким образом, боевые действия могли прекратить ещё полтора года назад, но Украина отказалась от этой перспективы, поддавшись уговорам англичан.

Путин помимо прочено впервые рассказал о личной беседе с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Он рассказал как задал Зеленскому вопрос о причинах поддержки неонацистов. По словам российского лидера, пришедший к власти Зеленский осознал две вещи: неонацисты и националисты агрессивны, поэтому с ними нужно сотрудничать, а также, что страны Запада поддержат любого, кто выступает против России. Именно поэтому он отказался от всего, что обещал в рамках предвыборной кампании.

О НАТО и угрозе глобальной ядерной войны

В беседе с американским журналистом на тему Североатлантического альянса Путин рассказал, что бывший глава Белого дома Билл Клинтон называл потенциальную возможность вступления России в НАТО «интересной идеей» и говорил, что это возможно. Путин также заявил, что после вступление в должность президента в 2000 году намеревался восстановить отношения с США.

При этом российский лидер напомнил Карлсону, что ещё в 2008 году на саммите НАТО обсуждали «открытие дверей» для Грузии и Украины. Позднее европейские политики убеждали Москву, будто этого не произойдёт, но российская сторона им не поверила. Глава государства отметил, что у России в вопросе расширения НАТО на восток нет никаких гарантий. Помимо этого, президент напомнил, что в конституции Украины написано про нейтральный статус страны. Вместо этого её начали зазывать в военный блок.

Карлсон во время интервью спросил Путина, не боится ли он, что конфликт на Украине перерастёт в глобальную ядерную войну. В ответ на это Путин заявил, что НАТО стараются запугать население мнимой российской угрозой. По словам главы государства, думающие люди прекрасно понимают, что это фейк, а угроза со стороны России просто раздувается. В этой связи Путин также заявил, что мир должен быть единым и следует стремиться к достижению общей безопасности. Только в таком случае в мире восстановится устойчивость и стабильность.

Путин также заверил Карлсона в том, что Россия не отказывается от контактов с другими странами. По словам президента, многие государства не прочь возобновить общение с российской стороной, просто ещё не поняли, как это лучше сделать.

Судьба журналиста Эвана Гершковича

В интервью Карлсон затронул тему ареста в России американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Путин при этом заявил, что журналиста арестовали за работу в интересах американских спецслужб, его взяли с поличным при получении секретной информации. Однако, президент заявил, что Россия готова обменять осужденного.

При этом президент отметил, что Россия пошла на такое количество жестов доброй воли, что, вероятно, исчерпала все лимиты для таких действий. По словам президента, Москве же никто на жесты доброй воли аналогичными жестами ни разу не ответил. Что касается журналиста, то российские и американские спецслужбы обсуждают вопрос его освобождения.

О диверсии на трубопроводах «Северный поток»

Президент России в интервью Карлсону заявил, что диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», которые произошли в ноябре 2022 года, осуществили спецслужбы США. Президент отвечая на вопрос репортёра, кто стоит за взрывами на газопроводах, пошутил, сказав «Вы, конечно». Карлсон ответил, что лично у него есть алиби. Тогда президент уточнил, что вот у ЦРУ такого алиби нет.

По словам Путина, за взрывами стоят те, кто был в этом заинтересован. Однако, как уточнил глава государства ещё важно учитывать, у кого для этого были возможности. По мнению Путина, заинтересованных может быть много, но «залезть на дно Балтийского моря и осуществить взрыв могут не все».

Глава государства также добавил, что Россия готова поставлять газ в Европу по неповрежденной трубе «Северного потока ― 2». Путин заявил, что одна труба жива-здорова, и по ней можно подавать газ в Европу. Однако этого не хочет Германия, которая не возобновляет работу уцелевшей трубы.

Реакция мира на интервью Путина

Интервью Путина ещё до его публикации вызывал интерес на Западе. Однако, судя по всему, не все европейцы и американцы смогут посмотреть интервью без монтажа и кадрированных вопросов. Так, поисковая выдача в Google для жителей России и для всего остального мира выглядит по-разному. Пользователям из России при запросе «интервью» сразу выдается беседа Путина с Карлсоном. Но стоит сделать такой же запрос из стран ЕС, как все упоминания об интервью Путина исчезают. При этом вместо полного видео сервис выдаст либо вырезанный отрывок из интервью, либо что-то не релевантное.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер назвал интервью Путина важным шагом на пути, который может спасти человечество. По мнению эксперта, но способно остановить Запад и Россию от вступления в войну, остановить Запад от самоубийства. Также Риттер увидел в интервью Путина дорожную карту по улучшению отношений между США и Россией.

Интервью также прокомментировал Роберт Кеннеди-младший. Он заявил, что американцы не станут прислушиваться к повестке центральных СМИ, критиковавших журналиста Карлсона, а решат сами. Американцы смогут справиться с разговорами, заставляющими задуматься. С опасными мыслями и противоположными идеями, которые не вписываются в повестку, отметил он.

Американский предприниматель Илон Маск сначала делал репост интервью Путина в социальной сети X, а затем заявил, что согласен с российским президентом, который указал, что грубейшая стратегическая ошибка США заключалась в использовании доллара в качестве инструмента для борьбы на мировой арене.

Реакция на интервью последовала также от американских изданий. Так, например, журнал Newsweek после заявления Путина о том, что Украина отказалась от диалога по указаниям из США направил соответствующий запрос в МИД Украины.