Мелитополь, 10 февраля, 2024, 15:05 — ИА Регнум. Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 9 февраля сравнил нового главнокомандующего украинской армией Александра Сырского с генералом Власовым, который во время Великой Отечественной войны перешёл на сторону немецко-фашистских захватчиков.

ТАСС/EPA/VITALII NOSACH Александр Сырский

Как отметил в эфире НСН Рогов, все подобные персонажи киевских властей являются актёрами, которые выполняют волю западных государств.

По его словам, отставка Валерия Залужного с поста главкома ВСУ — это пиррова победа главы киевского режима Владимира Зеленского, так как в результате, по мнению Рогова, украинский фронт просядет и в Киеве все будут обвинять в этом друг друга.

«Не надо тешить себя иллюзиями и родственными российскими отношениями или корнями Сырского. У генерала Власова тоже были русские корни, но мы прекрасно видим, что никакой «русскости» там не присутствовало вообще», — заявил глава движения.

Рогов также назвал Сырского абсолютно управляемым, доступным и понятным исполнителем воли лидера киевского режима, предпринимавшим все шаги, которые не хотел исполнять во время нахождения на посту главкома ВСУ Залужный.

«Естественно, [новый главком украинской армии] устраивает банду Зеленского. Но тут надо понимать — как бы это все ни происходило — классическая схема пауков в банке, противостояние «Чужого против Хищника». Кто бы ни выиграл, пострадают простые люди на постсоветском пространстве», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский объявил об отставке Залужного с занимаемого поста вечером 8 февраля. Глава киевского режима также объявил о назначении новым главкомом ВСУ Сырского.

Зеленский объяснил решение об отставке Залужного неудачами летнего контрнаступления украинских войск, хотя поставленные перед ними задачи сразу были невыполнимыми.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ Константин Затулин 10 февраля назвал популярность Залужного у жителей Украины причиной его отставки с занимаемого поста.

Позднее в этот же день глава крымского парламента Владимир Константинов сравнил замену главнокомандующего ВСУ с перестановкой мебели. По его словам, она ничего не изменит со стратегической точки зрения.