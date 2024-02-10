Киев, 10 февраля, 2024, 06:11 — ИА Регнум. Популярность бывшего главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного среди соотечественников стала основной причиной его отставки. Такое мнение в интервью «РИА Новости» высказал первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ Константин Затулин.

Иван Шилов ИА Регнум Зеленский и Залужный

«В смене Залужного есть две главные причины. Первая — господин Залужный, судя по данным опросов социологии на Украине, затеняет самого украинского верховного главнокомандующего (Владимира Зеленского. — Прим. ред.) по популярности», — сказал Затулин.

По мнению депутата, провал летнего контрнаступления ВСУ, в ходе которого Киев не смог добиться заявленных целей, также является одной из причиной отставки Залужного, отвечавшего за наземные операции. Тем не менее большинство украинцев не ставили в вину Залужному эти неудачи, поэтому киевским властям нужно было найти козла отпущения.

Как передавало ИА Регнум, об отставке Валерия Залужного стало известно вечером 8 февраля. Глава киевского режима Владимир Зеленский в рамках обращения к гражданам заявил о назначении командующего сухопутными войсками Александра Сырского на освободившуюся должность главнокомандующего ВСУ.

При этом сам Зеленский, объясняя решение отправить Залужного в отставку, сослался на неудачи в процессе широко анонсированного контрнаступления, хотя задачи, которые перед ним стояли, изначально были невыполнимы.