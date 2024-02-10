Москва, 10 февраля, 2024, 09:49 — ИА Регнум. Главным в интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону является то, что это хорошая возможность для российского лидера быть услышанным в западных государствах. Об этом 10 февраля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Александр Кряжев/РИА Новости

Представитель Кремля в беседе с ТАСС, комментируя то, что запись беседы с Путиным набрала свыше 100 млн просмотров только в соцсети Х, указал на то, что это совсем не означает поддержку российской позиции.

«И нельзя ожидать, что наша точка зрения будет находить поддержку. Нам главное, чтобы наш президент был услышан. А если он будет услышан, значит, больше людей задумаются о том, прав он или нет. Хотя бы будут думать», — сказал он.

Песков напомнил, что Путин в интервью Карлсону говорил о том, что США крайне сложно противостоять в плане пропаганды.

«Потому что англосаксы так или иначе владеют всеми крупнейшими вещателями, всеми крупнейшими газетами и так далее. И вот на этом фоне главное — дать возможность людям ознакомиться с нашим мировоззрением. И в этом плане это очень хорошая возможность», — пояснил он.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее 10 февраля официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Белый дом и Госдеп США отреагировали истерикой на интервью Путина Карлсону. По её словам, такая реакция настолько изобличает лживость подходов Вашингтона, что «в это даже невозможно поверить».

Ранее в этот же день стало известно, что интервью президента России набрало свыше 150 млн просмотров в соцсети X (ранее Twitter). Пользователи сделали 269 ты. репостов записи беседы и поставили под ней более 860 тыс. отметок «нравится».

Депутат Госдумы России от Республики Крым Михаил Шеремет 10 февраля призвал президента США Джо Байдена дать интервью журналисту из РФ. По его словам, таким образом у мира бы появился шанс понять мотивацию действий Вашингтона в международных делах.

Американский журналист опубликовал интервью с Путиным в 18:00 8 февраля (9 февраля 02:00 мск) на своём сайте, а также выложил на YouTube-канале и в соцсети Х.