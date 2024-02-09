Вашингтон, 9 февраля, 2024, 16:32 — ИА Регнум. Интервью президента России президента России Владимира Путина американскому журналисту, бывшему ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону в социальной сети X (ранее Twitter) посмотрели свыше 100 млн пользователей.

Гавриил Григоров/РИА Новости Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

Количество репостов записи беседы превысило 225 тыс. и свыше 705 тыс. человек поставили этой записи отметку «нравится».

Число просмотров интервью Путина на видеохостинге YouTube превысило 5 млн.

Как сообщало ИА Регнум, американский журналист выложил запись интервью с президентом России в 18:00 8 февраля (02:00 9 февраля мск). Он также опубликовал это видео на своём сайте и на YouTube.

После публикации интервью Путин оказался в списке актуальных трендов соцсети X в США. За 11 часов запись беседы набрала в этой соцсети свыше 80 млн просмотров.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 9 февраля рассказал, что на интервью Путина Карлсону работали и российский переводчик, и нанятый американцами. Оно началось с исторической справки о России и Украине. Президент также ответил на вопросы о спецоперации на Украине, расширении НАТО, угрозе глобальной войны, отношениях России с США и других темах.