Москва, 9 февраля, 2024, 13:47 — ИА Регнум. В соцсети Х за 11 часов интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону посмотрели более 80 млн человек.

РИА Новости/Гавриил Григоров

Публикация, сделанная американским журналистом в 02:00 мск (8 февраля в 18:00 по местному времени), набрала более 80 млн просмотров.

Как сообщало ИА Регнум, первый миллион просмотров интервью Путина набрало за восемь минут с момента публикации. Карлсон также опубликовал интервью на своём канале в YouTube.

После публикации видеозаписи беседы президент России попал в список актуальных трендов соцсети X. Количество публикаций в соцсети с упоминанием Путина превысило 1,4 млн.

В 7:00 мск текст интервью также появился на сайте Кремля. Карлсон задал Путину порядка 60 вопросов.

Как рассказал 9 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Карлсон перед тем, как побеседовать с Путиным, не присылал ему вопросы, которые планировал задать. Для президента важна реакция на его слова, прежде всего, в России. Людям на Западе многое будет сложно понять, добавил он.

Песков также отметил, что после того, как стало известно об интервью Путина Карлсону, в Кремль от зарубежных СМИ поступило много заявок: журналисты просили организовать подобную встречу с президентом России. Заявки поступили из США, Франции, Австралии и ряда других стран.