Москва, 9 февраля, 2024, 15:07 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что на интервью Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону работал и российский переводчик, и нанятый американской стороной.

Гавриил Григоров/ТАСС Владимир Путин во время интервью американсому журналисту Такеру Карлсону

«Был и наш официальный переводчик, и нанятый ими», — заявил Песков «РИА Новости».

Путин дал интервью американскому журналисту Карлсону. Репортёр выложил полное интервью с Путиным 8 февраля в 18:00 (9 февраля 02:00 мск). Беседа длилась 2 часа 7 минут. За это время Карлсон успел задать Путину порядка 60 вопросов.

Интервью вызвало неподдельный интерес во всём мире. За 11 часов его посмотрели более 80 млн человек.

Беседа началось с исторической справки о России и Украине. Путин также ответил на вопросы журналиста о спецоперации на Украине, расширении НАТО, раздувании угрозы глобальной войны, отношениях с США.

Комментируя интервью Путина, Песков на брифинге 9 февраля заявил, что Карлсон заранее не присылал российскому лидеру вопросы. По словам пресс-секретаря, для Путина, прежде всего, важна реакция россиян на его слова.