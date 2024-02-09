Вашингтон, 9 февраля, 2024, 09:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, ранее давший интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, вошёл в США в актуальные тренды социальной сети Х (ранее Twitter), количество постов с его упоминанием превысило 1,3 млн.

Александр Кряжев/РИА Новости

По информации социальной сети, её пользователи опубликовали порядка 1,37 млн записей, в которых упоминается президент России. В тренды соцсети также вошёл Карлсон, с упоминанием которого опубликовали более 600 тыс. записей.

Как сообщало ИА Регнум, американский журналист опубликовал интервью с Путиным в 18:00 8 февраля (02:00 9 февраля мск). Видеозапись также появилась в аккаунте Карлсона в соцсети X и на его канале в YouTube.

Интервью президента России Карлсону набрало свыше 50 миллионов просмотров в социальной сети Х менее чем за четыре часа. Первый миллион просмотров оно набрало всего лишь за восемь минут с момента опубликования.

В ходе беседы американский журналист задал Путину около 60 вопросов, включая уточняющие. Прозвучали вопросы о США, Западе и Украине, о Китае и БРИКС, о роли доллара в мировых расчётах, о христианстве, будущем искусственного интеллекта и об отношении президента России к Илону Маску.