Москва, 9 февраля, 2024, 12:10 — ИА Регнум. После публикации интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в Соединённых Штатах Америки не наблюдается никакой паники. Об этом 9 февраля журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

РИА Новости/Гавриил Григоров

«Никакой истерики и паники [в США] мы не видим, я не соглашусь с этим мнением. Они будут очень внимательно изучать это интервью, они будут его анализировать», ― сказал официальный представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что интерес к состоявшейся беседе путина с Карлсоном высокий, с этим никто спорить не будет.

Как сообщало ИА Регнум, Карлсон опубликовал запись интервью с президентом России на своём официальном сайте 8 февраля в 18:00 (9 февраля 02:00 мск). Разговор длился 2 часа 7 минут 18 секунд. За время беседы журналист задал российскому лидеру около 60 прямых и уточняющих вопросов.

Интервью в социальной сети X (ранее Twitter) уже посмотрели более 70 млн человек. Количество репостов записи с интервью президента России превысило 176 тыс., свыше 541 тыс. пользователей поставили ему отметку «нравится».

Бывший американский разведчик Скотт Риттер назвал интервью Путина важным шагом на пути, который может спасти человечество. По его словам, оно способно остановить Запад и Россию от вступления в войну, остановить Запад от совершения самоубийства. Риттер считает, что интервью представляет собой дорожную карту по улучшению отношений между США и Россией.

Ранее Песков заявил, что американский журналист Такер Карлсон, его приезд в Россию и интервью с президентом вызвали зашкаливающий резонанс в обеих странах. Он подчеркнул, что интервью будут читать и анализировать не один день, это важное событие.