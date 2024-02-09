Вашингтон, 9 февраля, 2024, 04:36 — ИА Регнум. Американцы не станут прислушиваться к повестке центральных СМИ Соединённых Штатов, критиковавших журналиста Такера Карлсона за интервью с президентом России Владимиром Путиным, и решат сами. Такое заявление сделал 8 февраля независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в соцсети Х.

Иван Шилов ИА Регнум Роберт Фрэнсис Кеннеди

Политик поделился на своей странице в соцсети публикацией с интервью Такера с российским лидером Путиным и сопроводил пост комментарием в адрес тех, кто оказался недоволен фактом, что этот разговор состоялся.

«Такера Карлсона ругали несколько дней. Устаревшие СМИ и демократический истеблишмент недовольны тем, что он просто выполняет свою работу. Американцы смогут справиться с разговорами, заставляющими задуматься. С опасными мыслями и противоположными идеями, которые не вписываются в повестку. Позвольте нам самим решать», — такой комментарий разместил Кеннеди-младший под публикацией.

Ранее ИА Регнум сообщало, что американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск разместил на своей странице в соцсети Х ссылку на интервью Карлсона с Путиным и подтвердил, что смотрит его.

Интервью с президентом России Путиным журналист из США Карлсон опубликовал на своём официальном сайте 8 февраля по времени Восточного побережья Соединённых Штатов. За более, чем двухчасовую беседу Карлсон задал российскому лидеру около 60 вопросов, включая уточнения разного рода.

Большая часть вопросов касалась США, Украины, стран Запада и возможности мирных переговоров.

Прозвучало также несколько вопросов о Китае и БРИКС, о перспективах «нападения» России на Польшу и Прибалтику, о роли доллара в мировых делах, о христианстве, будущем искусственного интеллекта и об отношении Путина к бизнесмену Илону Маску.

Спустя почти час с момента публикации интервью в социальной сети X видео набрало более 10 миллионов просмотров.