Вашингтон, 9 февраля, 2024, 03:21 — ИА Регнум. Интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X набрало более 10 млн просмотров за 50 минут с момента опубликования.

(сс) Администрация президента России Владимир Путин

Количество репостов при этом превысило 49 тыс., «лайк» поставили уже почти 140 тыс. пользователей.

В YouTube видео интервью посмотрели уже более 136 тыс. человек.

Как сообщало ИА Регнум, Такер Карлсон на своём сайте выложил 8 февраля в 18:00 (9 февраля 02:00 мск) интервью с президентом России Владимиром Путиным. Разговор длится 2 часа 7 минут 18 секунд.

За более чем двухчасовое интервью Карлсон задал примерно 60 вопросов об Украине, США, Западе. Прозвучало также несколько вопросов о Китае и БРИКС, о перспективах «нападения» России на Польшу и Прибалтику, о роли доллара в мировых делах, о христианстве, будущем искусственного интеллекта и об отношении Путина к бизнесмену Илону Маску.

Карлсон заявил, что каждый желающий сможет посмотреть интервью целиком, как оно было записано, без редактирования. Репортёр подчеркнул, что американцы имеют право получить полную информацию о том конфликте, в который их вовлекли.

8 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что интервью выйдет на русском языке утром 9 февраля.

Песков 7 февраля сказал, что многие западные журналисты хотели взять интервью у Путина и направляли запросы для этого, однако они представляли СМИ с однобокой позицией. По его словам, позиция Карлсона отличается от остальных и при этом не является пророссийской.