Москва, 9 февраля, 2024, 04:11 — ИА Регнум. Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск подтвердил, что смотрит интервью журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным, вышедшее 8 февраля и опубликованное на сайте репортёра, а также в соцсети Х и на его канале в в YouTube.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«Смотрю сейчас», — коротко написал Маск на своей странице в соцсети Х и прикрепил к посту ссылку на опубликованное интервью.

Общая продолжительность интервью Карлсона с Путиным составила более двух часов. В соцсети X публикация набрала более десяти млн просмотров за 50 минут с момента размещения. Количество репостов при этом превысило 49 тыс., одобрили публикацию почти 140 тыс. пользователей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что за более чем двухчасовое интервью с президентом России Путиным американский журналист Такер Карлсон задал примерно 60 вопросов, включая уточняющие. Большая часть вопросов касалась США, Украины и Запада, возможности мирных переговоров.

Прозвучало также несколько вопросов о Китае и БРИКС, о перспективах «нападения» России на Польшу и Прибалтику, о роли доллара в мировых делах, о христианстве, будущем искусственного интеллекта и об отношении Путина к бизнесмену Илону Маску.

Карлсон заявил, что каждый желающий сможет посмотреть интервью целиком, без редактирования. Репортёр подчеркнул, что американцы имеют право получить полную информацию о том конфликте, в который их вовлекли.

8 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что интервью выйдет на русском языке утром 9 февраля.