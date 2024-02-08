Москва, 8 февраля, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту, экс-ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону на русском языке выйдет утром 9 февраля. Об этом 8 февраля рассказал на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Илья Питалев/РИА Новости Такер Карлсон

«Оно будет утром в пятницу, точное время мы ещё уточним. Оно будет опубликовано на сайте президента, как обычно это происходит с любым интервью президента РФ. И видео, и полный транскрипт на русском и английском языке будут опубликованы тоже», — сказал он.

Представитель Кремля уточнил, что это произойдёт после того, как интервью российского лидера выйдет на ресурсах американского журналиста.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 8 февраля Карлсон объявил, что опубликует интервью с Путиным 9 февраля в 02:00 мск. Он уточнил, что на восточном побережье США в этот момент будет 18:00 (8 февраля).

Позднее в этот же день координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Белый дом не считает нужным публиковать интервью Путина, которое тот дал Карлсону. Он также призвал не забегать вперёд в вопросе о том, опасается ли администрация США какой-либо информации из этого интервью.

Экс-телеведущий 6 февраля заявил, что решил взять интервью у Путина, так как у американцев нет представления о том, что на самом деле происходит в России и на Украине. Он также пообещал опубликовать интервью с президентом России в открытом доступе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 7 февраля заявил, что многие западные журналисты хотели взять интервью у Путина и направляли запросы для этого, однако они представляли СМИ с однобокой позицией. По его словам, позиция Карлсона отличается от остальных и при этом не является пророссийской.