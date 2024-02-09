Вашингтон, 9 февраля, 2024, 03:54 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону рассказал, что бывший глава Белого дома Билл Клинтон называл потенциальную возможность вступления РФ в НАТО «интересной идеей» и говорил, что это возможно. Но после обсуждения со своей командой сказал, что «сейчас это невозможно».

kremlin.ru Владимир Путин

Путин сказал, что после вступление в должность президента РФ в 2000 году был намерен восстановить отношения с США, «открыть дверь, в которую Россия пыталась пройти».

«Я же публично говорил об этом, могу повторить. С уходящим от власти Биллом Клинтоном — вот здесь рядышком, в соседнем помещении — я ему задал вопрос: Билл, если бы Россия поставила вопрос о вступлении в НАТО, как ты думаешь, это возможно? Он сказал: ты знаешь, это интересно, я думаю, что да. А вечером, когда мы с ним встретились уже на ужине, он говорит: ты знаешь, я разговаривал со своими, со своей командой — нет, сейчас это невозможно», — напомнил историю Владимир Путин.

Президент в подтверждении своих слов призвал журналиста спросить о таком разговоре у Клинтона.

«Я бы никогда не стал ничего подобного говорить, если бы этого не было», — добавил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, интервью Владимира Путина Такеру Карлсону в соцсети X набрало более 10 млн просмотров за 50 минут с момента опубликования.

Такер Карлсон на своём сайте выложил 8 февраля в 18:00 (9 февраля 02:00 мск) интервью с президентом России Владимиром Путиным. Разговор длится 2 часа 7 минут 18 секунд.

За более чем двухчасовое интервью Карлсон задал примерно 60 вопросов об Украине, США, Западе. Прозвучало также несколько вопросов о Китае и БРИКС, о перспективах «нападения» России на Польшу и Прибалтику, о роли доллара в мировых делах, о христианстве, будущем искусственного интеллекта.

Произошедший в 2014 году государственный переворот на Украине совершила вооружённая оппозиция при активной поддержке Центрального разведывательного управления США, заявил президент России.

По словам Путина, ЦРУ осуществило госпереворот на Украине технически правильно, однако с политической точки зрения это событие стало колоссальной ошибкой из-за недальновидности Вашингтона.