Москва, 9 февраля, 2024, 02:55 — ИА Регнум. Произошедший в 2014 году государственный переворот на Украине совершила вооружённая оппозиция при активной поддержке Центрального разведывательного управления США, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Вооружённая оппозиция в Киеве провела госпереворот. Как это понимать? Вы кто такие вообще? — хотелось мне просить тогдашнее руководство США», — сказал российский лидер.

По словам Путина, ЦРУ осуществило госпереворот на Украине технически правильно, однако с политической точки зрения это событие стало колоссальной ошибкой из-за недальновидности Вашингтона.

Как передавало ИА Регнум, Такер Карлсон опубликовал двухчасовое интервью с президентом России на своём сайте, а также в социальной сети X и на видеохостинге YouTube ночью 9 февраля по московскому времени. На востоке США в это время был вечер 8 февраля.

На официальном сайте Кремля переведённая версия интервью будет опубликована в пятницу утром.