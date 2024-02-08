Берлин, 8 февраля, 2024, 19:01 — ИА Регнум. Для канцлера Германии Олафа Шольца визит в США не увенчается успехом, ситуация с выделением помощи киевскому режиму складывается наихудшим для Германии образом, сообщило 8 февраля издание Politico.

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«Это особенно мрачный сценарий для немцев, которые опасаются, что теперь они окажутся на крючке, став главными защитниками Киева. Эту роль они никогда не хотели, предпочитая быть помощниками Вашингтона», — говорится в материале.

Издание отметило, что США с большим отрывом стали крупнейшим поставщиком военной помощи Киеву. Эту поддержку сейчас приостановили и уверенности в её скором возобновлении нет. Со слов источника в правительстве Германии, Шольц и президент США Джо Байден планируют провести личную встречу в Белом доме 9 февраля.

В материале также говорится, что Германия опасается быть втянутой в конфликт. Берлин отказывался отправлять тяжелое вооружение Киеву до тех пор, пока это не сделает первым Вашингтон или другие союзники по НАТО. При этом Германия заняла второе место после США в предоставлении военной помощи Украине.

Как сообщало ИА Регнум, сенат США 7 февраля заблокировал законопроект о выделении дополнительных средств на помощь Украине. Сенаторы отклонили документ 50-ю голосами против 49-ти. Проект предполагал выделение из бюджета $60,06 млрд для Украины.

Обозреватель газеты The New York Times Дэвид Сэнгер заявил, что США начали искать способы заставить Евросоюз оплачивать американское оружие для ВСУ. По мнению журналиста, европейские страны не способны самостоятельно поставлять киевскому режиму большие объёмы оружия и боеприпасов, так как утратили производственные мощности.

В свою очередь, российская сторона неоднократно заявляла, что поставки Западом оружия Киеву будут только разжигать конфликт на Украине. Президент России Владимир Путин в феврале 2023 года заявил, что Запад становится соучастником преступлений Киева, поставляя вооружения Украине.

В мае 2023 года постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал страны Запада соучастниками украинского конфликта, настроенными на эскалацию.