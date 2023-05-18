Нью-Йорк, США, 18 мая, 2023, 23:53 — ИА Регнум. Растущий поток оружия, отправляемого на Украину западными странами, свидетельствует о стремлении стран, входящих в блок НАТО, к обострению конфликта. Об этом заявил 18 мая на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

Российский дипломат указал, что, декларируя тезис о том, что они не являются участниками конфликта, а лишь помогают Украине защититься, страны Запада на деле ведут с Россией прокси-войну на украинской территории. Об этом свидетельствует возросший с февраля текущего года поток западных поставок вооружения Киеву, при этом военная помощь Украине идёт по нарастающей.

Такое положение дел, как отметил Небензя, говорит о настрое стран НАТО на дальнейшую эскалацию конфликта и об отсутствии заинтересованности в мирном урегулировании ситуации на Украине.

«Поставки все более мощных систем вооружений в совокупности с продолжающейся передачей Киеву данных для нанесения ударов и обучением солдат ВСУ на своей территории делают эти государства не только участниками вооруженного конфликта с Россией, но и соучастниками военных преступлений ВСУ и нацбатов», — добавил Небензя.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил на заседании Совбеза ООН постпред России Небензя, Киев практикует откровенно террористические методы, пользуясь попустительством Запада. Он напомнил, что украинская сторона организовала теракт на Крымском мосту, убийства журналистов Дарьи Дугиной и Владлена Татарского (Максима Фомина), а также покушение на писателя и политика Захара Прилепина.

Российский дипломат отметил, что отказ Запада замечать теракты, организованные Киевом, является подстрекательством к их продолжению.