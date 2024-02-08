Вашингтон, 8 февраля, 2024, 11:57 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки из-за прекращения помощи Украине начали искать способы «заставить» Евросоюз оплачивать американское оружие для ВСУ. Об этом 7 февраля написал обозреватель газеты The New York Times Дэвид Сэнгер.

Senior Airman Faith Schaefer/Global Look Press

«Помощники [президента США Джо] Байдена пытаются выяснить, как оплачивать оружие, если Конгресс останется парализованным. <…> Возможно, европейские страны заплатят за американское оружие и отправят его на Украину», — отметил он.

По словам обозревателя, сейчас европейские страны не способны самостоятельно поставлять Киеву больший объём оружия и боеприпасов, так как за три десятилетия мира с Россией в существенной степени утратили предназначенные для этого производственные мощности.

Вашингтон также рассматривает вероятность «комплексного обмена» оружием с ЕС, как это произошло с Японией и Южной Кореей, отправившими свои боеприпасы США, что позволило дать их Украине в большем количестве, добавил Сэнгер.

Как передавало ИА Регнум, 7 февраля агентство Reuters сообщило, что Сенат США отклонил законопроект о выделении дополнительных средств на помощь Украине и Израилю, а также на защиту границ страны. Против инициативы выступили 50 сенаторов и только 49 её поддержали. Для процедурного голосования требовалось 60 голосов.

Представитель Службы безопасности Украины (СБУ) 8 февраля в беседе с американской газетой The Wall Street Journal (WSJ) пожаловался на серьёзный дефицит снарядов у украинской армии. По его словам, Вооружённые силы России примерно в десять раз превосходят ВСУ по количеству боеприпасов.