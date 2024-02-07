Вашингтон, 8 февраля, 2024, 00:57 — ИА Регнум. Законопроект о выделении дополнительных средств на защиту границ, помощь Украине и Израилю заблокировал сенат США. Об этом 7 февраля сообщило агентство Reuters.

Lawrence Jackson Сенат США

Инициатива предполагала выделение из бюджета Украине $60,06 млрд, Израилю — $14,1 млрд. На защиту южной границы предусматривалось выделение $20,23 млрд. Перевес составил всего один голос, сенаторы отклонили документ 50-ю голосами против 49-ти. При этом для процедурного голосования требовалось 60 голосов.

Лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер, один из авторов инициативы, в последний момент проголосовал «против».

Ранее ИА Регнум сообщало, что лидеры Республиканской партии в палате представителей Конгресса США выступили против законопроекта о помощи Украине и охране американской границы, представленного Сенатом. Инициативу разработали в ответ на требования республиканцев о финансировании решения проблемы с нелегальной миграцией, после блокировки ими обсуждения запрошенной Белым домом помощи Киеву.

Спикер палаты Майк Джонсон, глава республиканского большинства в палате Стив Скализ, координатор республиканцев Том Эммер и председатель партии Элиз Стефаник назвали рассматриваемый законопроект провальным.

Кроме того, Майк Джонсон заявил, что представленный законопроект обречён на провал. Ряд других республиканцев назвал инициативу предательством американского народа и капитуляцией.