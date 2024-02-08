Вашингтон, 8 февраля, 2024, 04:23 — ИА Регнум. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону опубликуют 9 февраля в два часа ночи по московскому времени, сообщил сам экс-ведущий телеканала Fox News на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM Такер Карлсон

В публикации отмечается, что на восточном побережье США будет 18:00 (8 февраля), когда запись обнародуют.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что интервью Путину Такеру Карлсону, может появиться в доступе уже 8 февраля.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 6 февраля Такер Карлсон объявил о том, что проведёт с Путиным интервью, которое он полностью опубликует в открытом доступе в Сети. 7 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Такер Карлсон взял интервью у Путина. Их разговор прошёл в формате личной встречи.

Американский журналист Алекс Джонс утверждает, что Карлсон сообщил ему, что интервью продолжалось два часа.

7 февраля бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер выразил мнение о том, что интервью Путина Такеру Карлсону станет для американцев информационной бомбой. Он считает, что запись этой беседы покажут все американские телеканалы.