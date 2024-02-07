Вашингтон, 7 февраля, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, вероятно, опубликуют 8 февраля, сообщила 7 февраля со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин

Как сообщало ИА Регнум, бывший ведущий Fox News Карлсон рассказал, что взял интервью у Путина во время визита в Москву. Разговор продолжался два часа. По словам другого американского журналиста Алекса Джонса, Карлсон рассказал ему, что интервью выйдет «очень-очень скоро».

В опубликованном в соцсети Х после беседы с президентом России видео Карлсон заявил, что важно понять взгляды Путина.

Видео Карлсона с анонсом его интервью с российским президентом набрало более 50 миллионов просмотров за одну ночь, причём первые пять миллионов — за один час. Бывший телеведущий пообещал опубликовать интервью без монтажа и редактирования. Полная версия появится и на официальном сайте Карлсона, и в соцсети X.

В Москву Карлсон прилетел 4 февраля. Он побывал в Большом театре и посетил выставку-форум «Россия» на ВДНХ. Вечером 6 февраля автомобиль, на котором, возможно, привезли съёмочное оборудование Карлсона, въехал на территорию администрации президента.