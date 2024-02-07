Вашингтон, 7 февраля, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Всех, кто угрожает арестом американскому журналисту Такеру Карлсону за то, что он приехал в Россию, нужно самих взять под стражу, заявил 7 февраля бизнесмен Илон Маск в соцсети Х (быв. Twitter).

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Он прокомментировал пост политического комментатора Яна Майлза Чонга, сообщившего, что многие американские политики и СМИ призвали начать уголовное преследование Карлсона.

«Арестуйте тех, кто призывает к его аресту!» — написал Маск.

Его комментарий на момент публикации новости набрал 3,1 тыс. лайков.

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При этом в США также стали обвинять Карлсона в предательстве. Он на это ответил, что не считает себя виноватым перед своей страной.

Как сообщало ИА Регнум, Такер Карлсон 6 февраля анонсировал скорый выход интервью с президентом России Владимиром Путиным. Журналист заявил, что американские граждане имеют право на полную информацию о конфликте, в который их вовлекли. Он пообещал выложить интервью в открытом доступе на странице в соцсети Х.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 7 февраля подтвердил, что Карлсон взял интервью у российского лидера. Представитель Кремля подчеркнул, что этого добивались многие западные СМИ, но с ними контактировать было неинтересно и бессмысленно из-за их предвзятой позиции. Позиция Карлсона отличается от остальных, при этом не является пророссийской, добавил Песков.