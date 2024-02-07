Москва, 7 февраля, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны сбили истребитель МиГ-29 украинской армии в районе Алексеевки в ДНР. Об этом 7 февраля рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Алексеевка Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», — сказал он.

Военный уточнил, что также силы ПВО ВС России за сутки перехватили четыре ракеты РСЗО HIMARS и сбили 104 украинских дрона у Мирного и Нового в Запорожской области, Новой Каховки и Счастливого в Херсонской области, Васильевки в ДНР, Стельмаховки, Житловки и Площанки в ЛНР.

Как сообщало ИА Регнум, 6 февраля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал об атаке FPV-дронов ВСУ по селу Каменка в Каховском муниципальном округе. Он уточнил, что российские силы ПВО были готовы к этому и сбили все семь беспилотников противника.

Ранее в этот же день в Минобороны заявили, что средства ПВО сбили семь дронов украинских войск в небе над Белгородской областью. Отмечалось, что ВСУ использовали беспилотники самолётного типа.

Конашенков 5 февраля рассказал, что силы ПВО ВС России за сутки уничтожили 58 беспилотников ВСУ. Он уточнил, что дроны сбили около Волчанска в Харьковской области, Песчаного и Белогоровки в ЛНР, у Новомихайловки и Майорска в ДНР, возле Новой Маячки в Херсонской области, а также у Токмака и Нового в Запорожской области.