Москва, 6 февраля, 2024, 15:11 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили попытку ВСУ совершить теракт, перехватив семь украинских дронов над Белгородской областью. Об этом 6 февраля сообщила пресс-служба Минобороны.

Валентин Капустин/РИА Новости

«Дежурными средствами ПВО все украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что беспилотники были самолётного типа. Украинские войска запустили их прошлой ночью.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков утром 6 февраля сообщил о падении одного из беспилотников возле города Губкина. Дрон после этого взорвался, от чего выбило окна и посекло фасады, кровли и заборы у четырёх частных домов. Никто не пострадал, отметил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, 5 февраля ВСУ при обстреле хутора Мухина в Шебекинском городском округе Белгородской области попали в частный дом, что привело к пожару. Спасатели быстро потушили огонь, от удара никто не пострадал.

Заместитель гендиректора концерна ВКО «Алмаз-Антей» Дмитрий Савицкий 6 февраля заявил, что в России после начала СВО значительно расширили радиолокационное поле для предотвращения атак с помощью беспилотников. Районы контроля продолжат расширять на наиболее опасных направлениях, добавил он.