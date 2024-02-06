Херсон, 6 февраля, 2024, 21:08 — ИА Регнум. ВСУ 6 февраля атаковали село Каменка в Каховском муниципальном округе Херсонской области с помощью FPV-дронов, но средства ПВО российской армии были наготове, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Mil.ru

«Наши военные сбили семь дронов, один взорвался, повредив несколько окон в школе», — написал он.

Сальдо подчеркнул, что в ходе атаки украинских боевиков никто не пострадал.

Ранее 6 февраля в Минобороны РФ сообщили о перехвате российскими ПВО прошлой ночью семи беспилотников ВСУ над территорией Белгородской области. Все БПЛА были самолётного типа.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вечером 6 февраля сообщил, что украинские боевики атаковали село Волоконовка с помощью двух дронов. Один беспилотник уничтожили в воздухе, второй — взорвался при падении, повредив инфраструктурный объект, никто не пострадал.