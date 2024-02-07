Москва, 7 февраля, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Никакой «болезни x» не существует, это всего лишь формула речи. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко в беседе с «РИА Новости».

Pavel Kashaev/Global Look Press Заместитель президента РАО Геннадий Онищенко

«За окном такая жизнь идёт интересная, столько много событий, а вы эти анекдоты собираете… про «болезнь x». Что такое «болезнь x»? Нет, конечно, никакой «болезни x», это формула речи», — сказал Онищенко в ходе интервью.

Цивилизация выстроена так, что сейчас идёт межвидовая борьба, и периодически возникают пандемии. Они уже были и не исключены новые. Возможно, что в будущем будет пандемия гриппа, коронавируса или оспы, добавил Онищенко.

Как сообщало ИА Регнум, о смертельно опасной «болезни Х» заговорили несколько лет назад. Термин «болезнь X» появился в докладе совета ВОЗ за 2018 год для того, чтобы подчеркнуть важность готовности к появлению новых инфекционных заболеваний, которые могут быстро распространяться и иметь серьёзные последствия для здравоохранения.

Его используют для обозначения гипотетического нового заболевания, которое потенциально может возникнуть и вызвать глобальную пандемию в будущем.

В январе 2021 года микробиолог, который одним из первых обнаружил вирус Эбола, профессор Жан-Жак Муембе-Тамфум заявлял, что в мире, возможно, появилась новая смертельно опасная болезнь. По его словам, «болезнь X» такая же заразная, как и коронавирус, только смертность от этой инфекции вдвое выше, чем от Эболы.

Тогда в Роспотребнадзоре сообщили, что изучают информацию о ситуации в Демократической Республике Конго после известий о возможном появлении новой смертельной «болезни X».

В августе 2023 года стало известно, что на секретной военной базе Портон-Даун в Британии начали подготовку к пандемии «болезни Х». Учёные королевства стали испытывать вакцины, которые могут бороться с возможным распространением новых вирусов.

Неизвестную смертоносную «болезнь Х» 17 января обсуждали на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. Темой сессии форума стали устойчивость и жизнестойкость систем здравоохранения и совместный эпиднадзор. В сессии принял участие глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Комментируя повестку давосского форума, в Роспотребндзоре заявили, что вопросы готовности к пандемиям регулярно обсуждают на различных площадках и экономических форумах, но громкие заявления о «болезни Х» могут иметь не научные, а экономические мотивы.

Тем временем, 27 января министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что россиянам не угрожает «болезнь Х». Глава Минздрава подчёркивал, что после пандемии коронавируса российская система здравоохранения готова к «болезни X», так как научилась быстро адаптироваться к подобным ситуациям.

Более того, «болезнь Х» является только гипотетической угрозой, по мнению Мурашко.