Давос, Швейцария, 14 января, 2024, 13:02 — ИА Регнум. Неизвестную смертоносную «Болезнь Х» обсудят на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе 17 января, сообщили на сайте организации.

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«Сессия связана с устойчивостью и жизнестойкостью систем здравоохранения и инициативой Всемирного экономического форума по совместному эпиднадзору», — говорится в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что неизвестная «болезнь Х» может привести к превышающему в 20 раз количеству смертей, чем пандемия коронавируса.

Обсуждение «болезни Х» состоится на полях ВЭФ 17 января в 11:30–12:15 по местному времени (13:30-14:15 мск). В нём примут участие глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, глава минздрава Бразилии Нисия Триндаде Лима, а также другие спикеры.

Что такое «болезнь X»?

Термин «болезнь X» появился в докладе совета ВОЗ за 2018 год для того, чтобы подчеркнуть важность готовности к появлению новых инфекционных заболеваний, которые могут быстро распространяться и иметь серьезные последствия для здравоохранения.

Его используют для обозначения гипотетического нового заболевания, которое потенциально может возникнуть и вызвать глобальную пандемию в будущем.

«Болезнь X» сама по себе не является конкретным заболеванием. Это концепция, которая подчеркивает необходимость непрерывных исследований, эпиднадзора и готовности для выявления потенциальных пандемий в будущем и реагирования на них. По сути, это временное название для любых неидентифицированных патогенов.

Автор книги о «болезни X» Кейт Келланд заявляла, что для минимизации воздействия пока еще неизвестного патогена просто требуется множество исследований уже известных семейств вирусов. Предполагая, что «болезнь X» возникает из источников или примет форму, с которой учёные уже знакомы. В качестве примера она привела COVID-19. По её словам, о коронавирусе в целом специалисты знали довольно много, и поэтому бороться с инфекцией было несколько проще.

Несмотря на то, что «болезнь X» не является реальным заболеванием, специалисты уверены, что она может стать им. По мнению экспертов, изменение климата приводит к появлению новых бактерий и вирусов в окружающей среде.

Форум ВЭФ-2024

Ежегодная встреча Всемирного экономического форума состоится в Давосе 15–19 января 2024 года. Форум пройдет под девизом «Восстановление доверия». Во встрече примут участие более ста правительств со всего мира, все крупные международные организации, тысяча компаний-партнеров, а также лидеры гражданского общества, ведущие эксперты, предприниматели и представители СМИ.

Программа форума будет состоять из четырёх взаимосвязанных тематических блоков: обеспечение безопасности и сотрудничества в раздробленном мире, создание экономического роста и рабочих мест для новой эры, искусственный интеллект как движущая сила экономики и общества, долгосрочная стратегия в области климата, природы и энергетики.