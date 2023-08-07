Лондон, 7 августа, 2023, 21:02 — ИА Регнум. На секретной военной базе Портон-Даун в Великобритании начали готовиться к пандемии «болезни Х». Как стало известно 7 августа, британские учёные испытывают вакцины, подходящие для адаптации к возможному распространению новых вирусов.

Как сообщило издание Daily Mirror, база Портон-Даун расположена неподалёку от Солсбери. На её территории находится старейший исследовательский центр химического оружия. Как говорится в публикации Mirror, сейчас сотрудники секретного объекта тестируют три тыс. живых вирусов в неделю. После пандемии коронавируса химики начали готовить прототипы вакцин для борьбы с новой болезнью.

Как заявила глава Агентства по безопасности в области здравоохранения Дженни Харрис, распространение новых вирусов может произойти вследствие изменения климата и роста населения Земли, а качественный мониторинг и оперативное производство вакцин помогут остановить возможную вспышку до введения карантина.

В ближайшее десятилетие в мире может распространиться новая пандемия, к которой нужно готовиться уже сейчас, сообщило ранее агентство Bloomberg. По его информации, поскольку вирусы в мире возникают всё чаще, вероятность того, что в ближайшее десятилетие может начаться пандемия, такая же смертоносная, как COVID-19, составляет 27,5%. Согласно изданию, это связано с увеличением количества международных поездок, изменением климата и численности населения, а также с угрозой зоонозных заболеваний. В связи с этим специалисты уже сейчас готовятся к новой потенциальной глобальной угрозе.

Помимо этого, гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил на ассамблее организации в Женеве, что нельзя исключать появления нового смертоносного штамма вируса, который будет опаснее, чем COVID-19. Глава организации призвал мир быть готовым дать при необходимости отпор угрозе.