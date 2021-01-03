Киншаса, 3 января, 2021, 08:04 — ИА Регнум. О возможном появлении новых смертельно опасных заболеваний предупредил учёный-микробиолог из Конго Жан-Жак Муембе-Тамфум. Об этом эксперт рассказал 3 января в ходе интервью телеканалу CNN.

(сс) UNMEER Жертвы вируса Эбола

Учёный рассказал о пациентке из города Ингенде в Демократической Республике Конго. У женщины были обнаружены симптомы геморрагической лихорадки, присущие в том числе и Эболе. Однако при обследовании пациентки у неё не было выявлено никаких известных науке заболеваний. Муембе-Тамфум полагает, что женщина может оказаться носителем пока неизвестного патогена, который был назван «Болезнью X».

По мнению микробиолога, если неизвестный пока науке патоген появится на территории Африки, то ему потребуется время для распространения по всему миру. Поэтому важно обнаружить вирус на ранней стадии, чтобы у других стран было время подготовить стратегии для борьбы с новым заболеванием. Именно поэтому специалисты-вирусологи, микробиологи, врачи и другие исследователи целенаправленно занимаются поисками новых возбудителей опасных заболеваний прежде, чем те смогут вызвать пандемию.

Напомним, Жан-Жак Муембе-Тамфум был одним из первооткрывателей вируса Эбола, вызывающего геморрагическую лихорадку Эбола. Именно он взял первые образцы крови у жертв смертельной болезни в 1976 году.