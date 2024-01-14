Москва, 14 января, 2024, 16:58 — ИА Регнум. Вопросы готовности к пандемиям регулярно обсуждаются на различных площадках и экономических форумах, при этом громкие заявления о болезни Х могут иметь не научные, а экономические мотивы. Об этом 14 января сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, комментируя повестку предстоящего Всемирного экономического форума в Давосе, одна из сессий которого будет посвящена «болезни Х».

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Включение «болезни X» в повестку дня Давоса и финансово заинтересованный состав участников, включающий крупные фармацевтические компании, показывает, что диалог сессии будет вращаться вокруг увеличения инвестиций», ― отметили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре пояснили, что это особенно выгодно крупным фармацевтическим компаниям, которые якобы демонстрируют свой дальновидный подход к обеспечению готовности к пандемии, поэтому обсуждают вопрос на ВЭФ.

При этом организаторы не предусмотрели участие в дискуссии мировых экспертов и ученых-эпидемиологов, непосредственно занимающихся оценкой рисков новых пандемий и мер готовности к ним.

В ведомстве заверили, что Россия обладает всем необходимым потенциалом для противодействия биологическим угрозам любого характера, в том числе «болезни Х», и своевременного и адекватного реагирования на них.

Как сообщало ИА Регнум, термин «болезнь X» появился в докладе совета ВОЗ за 2018 год для того, чтобы подчеркнуть важность готовности к появлению новых инфекционных заболеваний, которые могут быстро распространяться и иметь серьёзные последствия для здравоохранения.

Его используют для обозначения гипотетического нового заболевания, которое потенциально может возникнуть и вызвать глобальную пандемию в будущем. «Болезнь X» сама по себе не является конкретным заболеванием. По сути, это временное название для любых неидентифицированных патогенов.

17 января неизвестную смертоносную «болезнь Х» обсудят на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе. Сессия связана с устойчивостью и жизнестойкостью систем здравоохранения и инициативой форума по совместному эпиднадзору. В ней примут участие глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, глава минздрава Бразилии Нисия Триндаде Лима и другие спикеры.

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что неизвестная «болезнь Х» может привести к превышающему в 20 раз количеству смертей, чем пандемия коронавируса.